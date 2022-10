Izquierda brasileña "diluye mucho" su propuesta y eso podría afectar un eventual Gobierno

"Prácticamente no se ven bandera rojas en los actos de Lula; no es porque se hayan desteñido, sino que la consigna es a los efectos de no espantar a los aliados. Ha tenido el apoyo de los partidos de centro, centro derecha, que entre otras cosas pidió que las banderas rojas desaparecieran de la escena. Esto no es solo una cuestión de bandera, lamentablemente desaparecen otros temas de la agenda de la izquierda", afirmó.