Asesinan en Haití al político Eric Jean Baptiste

(1/2)#Décès

Le @PATIPLANSPA a appris avec beaucoup d'effoi l’assassinat de Monsieur Eric Jean Baptiste et de son garde du corps. La disparition injuste du leader du RDNP, Homme modéré et équilibré laissera en nous et dans le paysage politique haïtien un vide énorme. pic.twitter.com/GqvJl7SPq2