AMLO llama "hermano y amigo" a Lula y lo invita a México | Video

"Porque el presidente Bolsonaro, que ha perdido las elecciones, aún no se ha manifestado, no sé si va a reconocer su derrota o no, entonces estoy aguardando, pero sería un enorme gusto para mí visitarlos, porque tu Presidencia es un éxito extraordinario en México y tu experiencia puede ayudarnos mucho a que logremos hacerlo mejor de lo que ya hemos hecho una vez", expresó Lula da Silva.