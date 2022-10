https://sputniknews.lat/20221031/un-segundo-grupo-de-portaaviones-de-la-armada-de-eeuu-se-dirige-hacia-europa-1131995121.html

Un segundo grupo de portaaviones de la Armada de EEUU se dirige hacia Europa

Un segundo grupo de portaaviones de la Armada de EEUU se dirige hacia Europa

Un segundo grupo de portaaviones de EEUU, encabezado por el USS Gerald Ford, llegará a Europa a mediados de noviembre, afirmó el periódico británico 'UK... 31.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-31T15:00+0000

2022-10-31T15:00+0000

2022-10-31T15:00+0000

defensa

eeuu

otan

uss gerald r. ford (cvn-78)

europa

🛡️ fuerzas armadas

reino unido

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106964/44/1069644431_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bc448974cf9f693c63dc16aebb4ad8d6.jpg

Los autores del artículo detallan que el portaaviones hará escala en la base naval de Portsmouth, en el sur del Reino Unido, aunque no se ha revelado la fecha exacta de su llegada. Por el momento no hay confirmación oficial sobre esta información.La publicación agrega que durante el despliegue, el grupo estadounidense trabajará junto con las fuerzas aéreas, marítimas y terrestres de varios países y socios de la OTAN. Además, prevén que los aliados realicen ejercicios militares que incluyen ataques de largo alcance, defensa aérea y guerra antisubmarina.El 28 de octubre, el USS Gerald R. Ford llegó para una visita al puerto de Halifax en Canadá, según la oficina de prensa de la Segunda Flota de Estados Unidos.El USS Gerald R. Ford (CVN-78) es un portaaviones de EEUU, el buque principal del mismo tipo que sustituyó a los de clase Nimitz. La construcción del portaaviones comenzó en noviembre de 2009 y fue puesto en marcha en mayo de 2017. El grupo de aviación del buque está formado por 90 aviones, helicópteros y drones, incluidos los cazas F-35C de quinta generación.El pasado 22 de octubre se informó que la 101ª División Aerotransportada de las Fuerzas Aerotransportadas de Estados Unidos fue desplegada en Rumanía. El comandante de la unidad aseguró que sus combatientes estaban listos "para entrar en el territorio de Ucrania". Al mismo tiempo, los funcionarios estadounidenses señalaron repetidamente que solo estaban ayudando al régimen de Kiev con la entrega de armas y la logística, pero que no tenían previsto utilizar munición real.

https://sputniknews.lat/20221027/eeuu-actualiza-su-armamento-nuclear-alojado-en-europa-en-plena-tension-con-rusia-1131905654.html

eeuu

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, otan, uss gerald r. ford (cvn-78), europa, 🛡️ fuerzas armadas, reino unido