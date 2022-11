https://sputniknews.lat/20221101/amlo-respalda-comision-para-la-verdad-sobre-caso-ayotzinapa-1132044160.html

AMLO respalda Comisión para la Verdad sobre caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respaldó el trabajo de la Comisión para la Verdad que investiga la... 01.11.2022, Sputnik Mundo

américa latina

andrés manuel lópez obrador

méxico

El GIEI, propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para brindar asistencia técnica internacional en la investigación del caso Ayotzinapa, afirmó el 31 de octubre que no es posible saber el origen y autenticidad de los mensajes de WhatsApp que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (COVAJ), presidida por Encinas, usó como base para su investigación.El 31 de octubre, dos de los integrantes del GIEI dejaron el país, debido a que culminó el plazo acordado entre el Gobierno y la CIDH, y otros dos se quedaron, informaron medios locales como Animal Político. Respecto al GIEI, el presidente dijo: "ellos se dividieron, dos se retiraron y dos se quedaron y así es esto, es un asunto complejo". López Obrador aseguró que "existen todas las pruebas y se van a seguir reforzando (…) tenemos un informe de la comisión y hay todos los elementos para actuar y no se cierra el expediente se va a seguir el expediente".El mandatario reiteró que hay "elementos sólidos y hay pruebas suficientes". Afirmó que las críticas a la investigación son por "el deseo ferviente del conservadurismo de que no cumplamos con los padres de Ayotzinapa".El 26 de septiembre de 2014, un centenar de estudiantes de la escuela normal rural que viajaban en cinco autobuses fueron atacados a balazos por patrullas de varios municipios en Iguala. Esa noche murieron seis personas (tres estudiantes) y otros 43 jóvenes fueron secuestrados y entregados al grupo narcotraficantes Guerreros Unidos, que los habrían asesinado.

