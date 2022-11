https://sputniknews.lat/20221102/guillermo-lasso-dirige-desde-guayaquil-operaciones-contra-el-narcotrafico--fotos-1132071981.html

Guillermo Lasso dirige desde Guayaquil operaciones contra el narcotráfico | Fotos

Guillermo Lasso dirige desde Guayaquil operaciones contra el narcotráfico | Fotos

QUITO (Sputnik) — El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, encabeza en Guayaquil (oeste) el Puesto de Mando Unificado instalado para dirigir las operaciones... 02.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-02T15:20+0000

2022-11-02T15:20+0000

2022-11-02T15:20+0000

américa latina

ecuador

guillermo lasso

guayaquil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/02/1132071811_0:67:1281:787_1920x0_80_0_0_7252bea57b2c7697e43b51fd4cb2e79e.jpg

"Hace pocas horas visité a miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas, gracias por su valentía y su vocación de servicio. Seguimos implementando acciones para defender a nuestro país y luchando firmes contra el narcotráfico", publicó el presidente en la red social Twitter.El mandatario viajó a la urbe guayaquileña, capital provincial de Guayas, luego de firmar el decreto ejecutivo 588 que estableció un nuevo estado de excepción y toque de queda para las dos provincias más impactadas por la ola de atentados que se agudizaron desde la madrugada del 1 de noviembre.El estado de excepción regirá por 45 días, desde el 1 de noviembre hasta el 16 de diciembre, fecha en la cual los ciudadanos de las provincias afectadas no podrán circular por las ciudades desde las 21:00 hasta las 5:00 hora local (2:00 a 10:00 GMT).La medida fue establecida tras una ola de hechos violentos como el asesinato de 5 policías, la toma de 8 guías penitenciarios como rehenes en una cárcel, la explosión de varios coches bombas y detonaciones de explosivos.En varios mensajes en redes, sujetos encapuchados y con armas de fuego amenazaron al Gobierno con nuevos atentados si no devolvían a sus respectivos pabellones a privados de libertad de la banda Los Chone Killers.En el mensaje a la nación el martes, el presidente Lasso afirmó que la reacción de la delincuencia no amedrentará el accionar de la Policía y Fuerzas Armadas, que continuarán con su trabajo "firme y a favor de la seguridad de los ecuatorianos". Estos hechos, según el Gobierno, responden al enfrentamiento desde la institucionalidad a las bandas delincuenciales y al narcotráfico en el país.

https://sputniknews.lat/20221101/horror-en-ecuador-bandas-criminales-cuelgan-cuerpos-en-pasos-peatonales-1132050640.html

ecuador

guayaquil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ecuador, guillermo lasso, guayaquil