Jueces registran el departamento policial de Seúl en investigación de la estampida

Según sus datos, un grupo de jueces de instrucción registró ocho sedes, incluido el departamento policial capitalino, la comisaría y el equipo de bomberos del distrito de Yongsan, donde se produjo la estampida, la administración para situaciones de emergencia y seguridad antincendios, y la administración del metro de Seúl.Antes trascendió que la policía de Corea del Sur reconoció no haber podido prever la posibilidad del surgimiento de una estampida en el barrio de Itaewon de Seúl durante los festejos del Halloween, pues en años anteriores allí se congregaba un número similar de personas; los policías que montaban guardia en sus puestos no notaron nada especial y no tenían instrucciones precisas de controlar la afluencia espontánea de la gente.La mayor estampida en la historia de Corea del Sur, sucedida en la noche del 30 de octubre, causó la muerte de al menos 156 personas, incluidos 26 extranjeros, otras 151 sufrieron heridas.El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, declaró luto nacional hasta el 5 de noviembre por la tragedia, la más letal en el país desde que 304 personas murieron en el naufragio del transbordador Sewol en 2014.

