https://sputniknews.lat/20221103/acusa-amlo-que-en-eeuu-y-canada-hay-campanas-contra-el-aguacate-mexicano-1132117761.html

Acusa AMLO que en EEUU y Canadá hay campañas contra el aguacate mexicano

Acusa AMLO que en EEUU y Canadá hay campañas contra el aguacate mexicano

“No sé cómo le harían en Estados Unidos y en Canadá sin el aguacate de Michoacán", dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al ser... 03.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-03T17:30+0000

2022-11-03T17:30+0000

2022-11-03T17:32+0000

américa latina

méxico

eeuu

canadá

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1122467772_6:0:939:525_1920x0_80_0_0_472f8d2f0f4e17eca9058365acea9958.jpg

En su conferencia de prensa de este 3 de noviembre, el mandatario señaló que los productores mexicanos de aguacate no tienen relación alguna con el crimen organizado, tal y como lo señaló la periodista. De acuerdo con el jefe del Ejecutivo mexicano, hay países que buscan ganar terreno en el mercado de EEUU; sin embargo, la calidad del aguacate que se produce en otras naciones no es la misma que tiene el sembrado en México. El presidente aseguró que al igual que el jitomate y el atún producidos en México, en EEUU y Canadá se han configurado estrategias desleales que buscan mermar los productos del país latinoamericano. La reportera insistió sobre los riesgos que puede implicar la siembre y compra de aguacate proveniente de territorio michoacano a lo que López Obrador contestó que su Gobierno esta apoyando a los productores para que realicen su trabajo de forma segura. "Deben de sentirse tranquilos los canadienses porque se está impulsando una actividad productiva en Michoacán donde se requieren ingresos para que la gente, sobre todo los jóvenes, tengan trabajo y no tengan que tomar el camino de la delincuencia", agregó. El pasado 12 de febrero de 2022, las autoridades estadounidenses suspendieron la inspección e importación de aguacate mexicano luego de que uno de sus inspectores fue amenazado en Uruapan, Michoacán.Al respecto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se atendería el caso y no descartó que la decisión respondiera a intereses económicos.El día 18 de ese mismo mes, el Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (APHIS-USDA, por sus siglas en inglés) informó que reanudó la inspección e importación de aguacate mexicano.La dependencia estadounidense detalló que la decisión se tomó luego de acordar medidas de seguridad adicionales para los inspectores estadounidenses entre la Oficina de Seguridad Regional de la Embajada de Estados Unidos en México, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de México (SENASICA) y la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM).

https://sputniknews.lat/20220329/escasez-de-aguacate-mexicano-dispara-los-precios-del-fruto-a-niveles-historicos-en-eeuu-1123736409.html

méxico

eeuu

canadá

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, eeuu, canadá