https://sputniknews.lat/20221103/biden-dice-que-las-tropas-de-eeuu-estaran-en-los-paises-de-la-otan-por-mucho-tiempo-1132091744.html

Biden dice que las tropas de EEUU estarán en los países de la OTAN por "mucho tiempo"

Biden dice que las tropas de EEUU estarán en los países de la OTAN por "mucho tiempo"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que las tropas estadounidenses permanecerán "por mucho tiempo" en los países miembros de la Organización... 03.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-03T02:45+0000

2022-11-03T02:45+0000

2022-11-03T02:45+0000

eeuu

otan

joe biden

seguridad

finlandia

defensa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/03/1132091890_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_b52f1ecfeb0e8b5409b947b2ae79d86b.jpg

La afirmación del mandatario estadounidense se da el mismo mes en el que Washington decidió aumentar el número de sus tropas en Europa de 60.000 a 100.000, debido a la operación militar especial que Rusia inició en febrero en Ucrania.El 24 de octubre pasado se cumplieron ocho meses de inicio del conflicto en Ucrania, el cual ha provocado diversas afectaciones económicas en todo el mundo, principalmente en Europa. La Casa Blanca considera que Moscú representa una amenaza a la seguridad internacional, razón por la cual ha enviado armamento y ayuda financiera a Kiev, un acto que Rusia considera como un aliciente para que continúen las tensiones. Los 30 países que integran la OTAN, en orden alfabético, son Albania, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados unidos, Estonia Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía y Turquía. Casi al mismo tiempo de las declaraciones de Biden, el Gobierno de Estados Unidos aprobó la venta de varios lanzamisiles guiados (GMLRS, por sus siglas en inglés) para Finlandia, en una transacción valuada en 535 millones de dólares.La operación, aprobada por el Departamento de Estado del país norteamericano, fue anunciada por la Agencia de Cooperación de Seguridad de Defensa del Pentágono, que asegura que el objetivo de esos envíos es fortalecer la política exterior y la seguridad nacional estadounidense armando a uno de sus socios más importantes para la estabilidad de Europa. Finlandia es uno de los países que ya ha solicitado su ingreso a la OTAN, pero Turquía no ha dado su visto bueno. El proyecto de ley que elaboró Helsinki para incorporarse a la OTAN no descarta el despliegue de armas nucleares en su territorio, según informó el medio local Iltalehti el 27 de octubre. La iniciativa tampoco incluye restricciones para establecer bases ni limita la presencia de fuerzas de los países miembros del bloque militar, según las fuentes citadas. Acerca de la posibilidad de que el país nórdico despliegue armas nucleares, una de las fuentes dijo que "sería absurdo establecer límites para uno mismo, porque podría limitar la defensa de Finlandia".En mayo, Finlandia y Suecia solicitaron de manera formal su integración a la OTAN, pero su ingreso aún no ha sido ratificado por Ankara.

https://sputniknews.lat/20221102/este-pais-podria-desbancar-a-eeuu-como-el-principal-proveedor-de-armas-de-europa-1132084201.html

eeuu

finlandia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, otan, joe biden, seguridad, finlandia