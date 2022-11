https://sputniknews.lat/20221103/bolivia-entre-una-salida-por-el-censo-y-el-fantasma-del-golpe-1132122641.html

El Gobierno definirá la fecha del relevamiento con organismos internacionales, pese al paro desde el opositor departamento de Santa Cruz. En otro orden, el presidente chileno Gabriel Boric presentó un proyecto para reformar el sistema privado de pensiones. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

El ministro de Planificación de Bolivia, Sergio Cusicanqui, detalló que la mesa técnica de trabajo para definir la fecha del censo poblacional en el país comenzará a trabajar con organismos internacionales a partir del viernes 4 de noviembre.El departamento de Santa Cruz —considerado el motor económico del país— es el bastión opositor al Gobierno de Luis Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS). Entre sus reclamos, pide mayores recursos económicos para la región, dependientes de la realización del censo.El departamento, gobernado por el expresidenciable en 2020, Luis Fernando Camacho, exige que el empadronamiento masivo se realice en el año 2023 y no en 2024, tal como lo había definido el Ejecutivo de Arce.A criterio del entrevistado, "se agotaron las vías del diálogo", ante una realidad de dos semanas de paro que afecta la producción nacional y genera pérdidas millonarias.En tanto, esta semana el presidente Arce cambió el alto mando militar ante la amenaza de un "nuevo golpe de Estado".A su vez, este mes se cumplen tres años de la grave crisis política que sacudió el país y sacó del poder al reelecto Evo Morales (2006-2019)."Hoy Bolivia está amenazada por aquellos que, incapaces de aportar a la democracia, apuestan por la confrontación y la violencia”, declaró Arce.El entrevistado dijo que con este movimiento, el jefe de Estado envió la señal de que las Fuerzas Armadas están "totalmente alineadas con el Gobierno, sujetas al orden constitucional".A criterio del periodista, de momento las posibilidades de que el Ejecutivo enfrente un intento golpista "se ven neutralizadas", dado que las condiciones son diferentes a las de 2019. "La oposición no encuentra una causa relevante", agregó.Tres años atrás, en cambio, ciertos sectores, de clase media y media alta, "desconocieron los resultados de una elección y construyeron la narrativa de un fraude que nunca llegó a comprobarse, pero esto llevó a manifestaciones que terminaron en el golpe [y el posterior exilio de Morales]".En esta edición de En Órbita abordamos —entre otros temas— la presentación del presidente chileno, Gabriel Boric, de un proyecto para reformar el sistema privado de pensiones (AFP). Conversamos con Luis Mesina, vocero de la Coordinadora NO+AFP.Por otra parte, en Paraguay se intensifican los controles en el marco de la veda pesquera iniciada el martes primero de noviembre. Dialogamos con el titular de la dirección de Pesca y Acuicultura del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Paraguay, Conrado González.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

