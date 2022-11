https://sputniknews.lat/20221103/caso-odebrecht-por-que-brasil-suspende-su-cooperacion-con-peru-1132090932.html

Caso Odebrecht: por qué Brasil suspende su cooperación con Perú

Caso Odebrecht: por qué Brasil suspende su cooperación con Perú

La Fiscalía brasileña suspendió la cooperación jurídica con autoridades judiciales peruanas luego de que la empresa Novonor —nombre actual de la constructora... 03.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-03T04:47+0000

2022-11-03T04:47+0000

2022-11-03T05:02+0000

américa latina

perú

brasil

odebrecht

justicia

el caso odebrecht

caso lava jato

operación lava jato

🏛️ compañías

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106756/96/1067569649_0:580:5568:3712_1920x0_80_0_0_2144498209d4b1951c6c9aec39e2d9ed.jpg

Novonor, antes conocida como Odebrecht, la empresa constructora brasileña relacionada a escándalos de corrupción y sobornos por contratos de licitaciones en casi toda Sudamérica, pidió a la justicia brasileña el fin de la colaboración con tribunales peruanos.La petición se enmarca en la presunta violación del acuerdo legal firmado entre la partes que incluye la no utilización en el ámbito judicial peruano de pruebas producidas en Brasil contra la empresa.El Ministerio Público Federal de Brasil decidió entonces suspender el acuerdo de cooperación jurídica con la justicia peruana en relación con el caso Odebrecht —también popular por su nombre en portugués, caso Lava Jato— el pasado 1° de noviembre de 2022.La fiscal ad hoc para la arista peruana del caso Odebrecht, investigado por la Procuraduría General del Estado del Perú, Silvana Carrión, advirtió sobre la ralentización en la cooperación con autoridades brasileñas respecto a la investigación, debido a la desactivación de la unidad de investigación en Brasil en febrero de 2021.Carrión afirmó a medios locales que "ya no existe rapidez en la programación de diligencias", lo cual consideró como "un obstáculo que no depende de las autoridades peruanas".La fiscal peruana evidenció que existen 70 nombres en código "pendientes de ser decodificados'' y que la falta de cooperación con autoridades brasileñas, "no ha permitido que la información termine de ser recibida".

https://sputniknews.lat/20220831/eeuu-devolvera-a-peru-cerca-de-686000-por-sobornos-de-odebrecht-a-expresidente-toledo-1129938012.html

perú

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

perú, brasil, odebrecht, justicia, el caso odebrecht, caso lava jato, operación lava jato, 🏛️ compañías