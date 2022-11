https://sputniknews.lat/20221105/ucrania-podria-convertirse-en-el-nuevo-afganistan-dentro-de-europa-1132176791.html

Terrorismo y armas por doquier: ¿hará EEUU de Ucrania un nuevo Afganistán dentro de Europa?

Terrorismo y armas por doquier: ¿hará EEUU de Ucrania un nuevo Afganistán dentro de Europa?

Europa se arriesga a tener un "nuevo Afganistán" dentro de sus fronteras debido a Ucrania, a menos que cambie su actual posición respecto a Rusia y apueste por... 05.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-05T17:05+0000

2022-11-05T17:05+0000

2022-11-05T17:59+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

política

jeffrey sachs

ucrania

eeuu

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

rusia

europa

vladímir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/14/1127038985_0:0:3202:1802_1920x0_80_0_0_a98180bab060a4804abf6f74ab8a8017.jpg

En esta entrevista, el académico se enfrentó a una crítica de la política exterior de Estados Unidos. "Conozco muy bien mi propio país, EEUU; hemos sido una máquina de guerra durante prácticamente toda mi vida: Vietnam, Laos, Camboya, Nicaragua, Irak, Afganistán, Siria, Libia. EEUU hace las guerras, pero Europa no", señaló. Apuntó que Europa solía ser una campeona de la diplomacia, pero ahora se limita a abrazar la línea estadounidense: "¡Debemos derrotar a Putin!, 'no negociamos", etc. Sin embargo, en opinión del experto, es muy peligroso para Europa, y podría verse muy afectada por todo esto.El economista cree que EEUU convertirá a Ucrania en un segundo Afganistán y la dejará en ruinas."Antes de que comenzara el conflicto, dije que si EEUU sigue así, Ucrania se convertirá en el próximo Afganistán. Como queríamos tanto a Afganistán, lo destruimos. Ese es el estilo estadounidense", resumió.Además, añadió que hay diferentes perspectivas a la situación y es muy importante la diplomacia, aunque los mandatarios europeos afirman que "no hay diplomacia con Putin"."Esa es una perspectiva terrible y equivocada. O '¡no puedes hablar con China!', que es una perspectiva norteamericana. Así que este es, creo, el principal error, porque si realmente discutiéramos, debatiéramos, negociáramos, encontraríamos soluciones para acabar con el conflicto en Ucrania, encontraríamos soluciones a las crecientes tensiones en Taiwán, en Asia Oriental. Hay posibles soluciones, pero de momento no nos comprometemos a resolver los problemas", comentó Sachs a RTP. Según él, la idea actual que tienen los ucranianos y los estadounidenses es "vamos a derrotar a Putin", pero "no es realista". "No creo que esa sea una receta que vaya a salvar a Ucrania y es una receta que amenaza al mundo entero, francamente", concluyó.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ordenó el 24 de febrero lanzar una operación militar especial en Ucrania afirmando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente al genocidio por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, consiste en efectuar "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.

https://sputniknews.lat/20221104/embajador-ruso-el-discurso-rusofobo-continuara-en-el-congreso-de-eeuu-tras-las-elecciones--1132131586.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, política, jeffrey sachs, ucrania, eeuu, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, rusia, europa, vladímir putin