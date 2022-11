https://sputniknews.lat/20221107/francia-advierte-que-la-ue-pierde-competitividad-frente-a-eeuu-1132207329.html

Francia advierte que la UE pierde competitividad frente a EEUU

Francia advierte que la UE pierde competitividad frente a EEUU

PARÍS (Sputnik) — La diferencia en los precios de los productos energéticos en Europa y EEUU, así como las subvenciones del Gobierno norteamericano para atraer... 07.11.2022, Sputnik Mundo

"Nuestra producción está sufriendo por la pérdida de competitividad a causa de la diferencia en los precios de la energía en Estados Unidos y en Europa. Las enormes subvenciones que prevé la Ley de Reducción de la Inflación [Inflation Reduction Act] y la competencia por parte de China, que también subvenciona a las empresas, amenazan con aumentar aún más esa ruptura", afirmó el ministro al medio Echos.Le Maire opinó que se necesita una urgente respuesta coordinada de la UE a esas medidas, incluida una queja a la Organización Mundial del Comercio (OMC), y no descartó acciones unilaterales de Francia.Comentó asimismo que una verdadera amenaza para la UE es la recesión industrial."Actualmente le corresponde a la UE un 17% de la economía mundial frente al 25% registrado en 1990. También China representa el 17% de la economía hoy en día. Una verdadera amenaza para la UE sería el retraso tecnológico, industrial y económico, que abrirá un campo desocupado a China y Estados Unidos", comentó el ministro de Finanzas de Francia.Este 7 de noviembre el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, declaró que no descarta la aplicación de medidas de respuesta si EEUU no revisa sus medidas de apoyo a las empresas como lo estipula la Ley de Reducción de la Inflación.

