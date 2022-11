https://sputniknews.lat/20221107/rusia-rechaza-las-acusaciones-de-interferir-en-las-elecciones-de-eeuu-1132196257.html

Rusia rechaza las acusaciones de interferir en las elecciones de EEUU

Rusia rechaza las acusaciones de interferir en las elecciones de EEUU

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia no interfiere en las elecciones de Estados Unidos y no permitirá a nadie intervenir en sus propios asuntos, declaró el jefe de la Duma... 07.11.2022, Sputnik Mundo

Previamente, el periódico The New York Times publicó que expertos estadounidenses en seguridad digital denunciaron los rusos intentan interferir en las elecciones de medio mandato al Congreso norteamericano.Agregó que "con estas nuevas acusaciones los demócratas de EEUU intentan justificar su derrota en las elecciones al Congreso que se celebrarán mañana [8 de noviembre]".A su juicio, el presidente estadounidense, Joe Biden, y su partido perderán la mayoría de escaños tanto en el Senado, como en la Cámara de Representantes, ya que "la población de EEUU no votarán por los demócratas por los problemas que generaron". Las autoridades actuales de EEUU, continuó Volodin, usan sus últimas fuerzas para "aferrarse al poder".

