https://sputniknews.lat/20221108/hallan-los-restos-de-mas-de-500-victimas-de-la-agresion-ucraniana-en-donbas--fotos-1132238668.html

Hallan los restos de más de 500 víctimas de la agresión ucraniana en Donbás | Fotos

Hallan los restos de más de 500 víctimas de la agresión ucraniana en Donbás | Fotos

Los restos de 521 personas fueron encontrados en fosas comunes situadas en el territorio de la aglomeración de Severodonetsk. El hallazgo se realizó gracias al... 08.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-08T15:30+0000

2022-11-08T15:30+0000

2022-11-08T15:55+0000

donbás. la historia de un genocidio

donbás

víctimas

ucrania

rusia

lugansk

donetsk

leonid pásechnik

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/08/1132239150_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2cfd60d5753540fd7f02cc33c61061de.jpg

Los restos de 396 civiles fueron recuperados en Rubézhnoe y otros 125 en Severodonetsk."Las lesiones causadas por la explosión de las minas fueron la principal causa de muerte de los enterrados en las fosas comunes de Severodonetsk", declaró Oleg Kolésov, experto de la Oficina de Medicina Forense de la ciudad rusa de Ekaterimburgo.Pásechnik comunicó que los restos recuperados de 15 residentes de Lugansk, asesinados por las tropas ucranianas, fueron sepultados en el complejo conmemorativo ¡No olvidaremos, no perdonaremos!, ubicado en las afueras del sureste de Lugansk. Los nombres de los muertos siguen siendo desconocidos."Son en su mayoría personas de la aglomeración de Severodonetsk-Popasna-Lisichansk", precisó a los periodistas Anna Soroka, asesora del jefe de la República Popular de Lugansk. Según ella, la mayoría de las veces los cuerpos recuperados de las fosas comunes se los llevan los familiares de los fallecidos, pero en este caso entierran a los que no tienen familiares o a los que no han podido ser identificados. Rusia lanzó una operación militar en Ucrania el 24 de febrero. El presidente ruso, Vladímir Putin, describió su propósito como proteger a las personas que habían sido sometidas a abusos, al genocidio del régimen de Kiev durante 8 años. Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania, así como juzgar a todos los criminales de guerra responsables de los crímenes sangrientos contra la población civil en Donbás.

donbás

ucrania

lugansk

donetsk

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

donbás, víctimas, ucrania, rusia, lugansk, donetsk, leonid pásechnik, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania