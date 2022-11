La mitad de los alemanes teme no ser capaz de solventar los gastos en energía por el invierno

https://sputniknews.lat/20221108/la-mitad-de-los-alemanes-teme-no-ser-capaz-de-solventar-los-gastos-en-energia-por-el-invierno-1132216565.html

La mitad de los alemanes teme no ser capaz de solventar los gastos en energ铆a por el invierno

La mitad de los alemanes teme no ser capaz de solventar los gastos en energ铆a por el invierno

Uno de cada dos habitantes de Alemania teme no contar con el dinero suficiente para encarar los gastos por combustible que implica resistir al pr贸ximo... 08.11.2022, Sputnik Mundo

El sondeo tambi茅n identific贸 que la mayor铆a de los alemanes considera que no ser谩n suficientes las medidas adoptadas por el Gobierno para contener la crisis energ茅tica en el pa铆s europeo, derivada de las sanciones que ha impuesto la Uni贸n Europea al suministro de combustibles rusos en el marco del conflicto que sostiene Mosc煤 con Ucrania desde febrero.Solo el 36% de las personas encuestadas estim贸 que las medidas del Gobierno de Alemania pueden ayudarlos, mientras que el 31% consider贸 que no ser谩 capaz de gastar en obsequios de Navidad debido a las dificultades econ贸micas.El 28% de los alemanes consultados consider贸 que no podr谩 seguir pagando sus cuentas de energ铆a durante los siguientes meses, mientras que al menos el 20% teme perder su trabajo debido al impacto de la crisis energ茅tica.A finales de octubre, la misma casa encuestadora, INSA, revel贸 que m谩s de la mitad de los ciudadanos alemanes considera que el canciller Olaf Scholz no responde con eficacia a los desaf铆os del pa铆s.Las consecuencias energ茅ticas de las sanciones energ茅ticas contra Rusia han generado preocupaci贸n desde hace meses sobre c贸mo enfrentar谩n el invierno los ciudadanos europeos, en un momento en que las irregularidades de suministro han disparado los precios del gas, el petr贸leo y la energ铆a el茅ctrica.Ante este escenario, Berl铆n anunci贸 un plan de 200.000 millones de d贸lares para respaldar a las industrias y los consumos dom茅sticos de energ铆a, en busca de mitigar los costos elevados.

2022

