La selección argentina se va a Catar ¡con yerba mate uruguaya!

La selección argentina se va a Catar ¡con yerba mate uruguaya!

08.11.2022

La divulgación del cargamento del equipo de Lionel Scaloni para el Mundial de Futbol 2022 reveló que la selección argentina consume la yerba uruguaya Canarias, que tiene gran popularidad en ese país.Al menos 10 paquetes fueron captados por la cámara de Nicolás, un utilero de la selección argentina que viajó el 7 de noviembre con destino a Doha junto a una comitiva encabezada por el entrenador de la selección, Lionel Scaloni, y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia.La yerba líder en el mercado uruguayo, que es producida en Brasil debido a que Uruguay no cuenta con yerbales, se está convirtiendo en la preferida por los argentinos y principalmente en la provincia de Misiones (noreste).Según especularon varios medios, el consumo de esta yerba mate dentro de la selección podría haber sido impulsado por el delantero Lionel Messi, quien mantiene una amistad con el jugador uruguayo Luis Suárez.En declaraciones al medio local Plan b Misiones, el dirigente yerbatero de Concepción de la Sierra (sur de Misiones) y exdirector del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM)—un organismo no estatal que busca promover la producción, industrialización y el consumo de la yerba mate—, Jorge Butiuk, sostuvo que la marca Canarias "se está consumiendo cada vez más en el país".En comparación con la yerba mate producida en Argentina, la consumida en Uruguay se caracteriza por no tener palo, ser más suave y "más sabrosa".Si bien esta yerba mate puede adquirirse fácilmente en las góndolas de los supermercados argentinos, el precio es más elevado que las de producción nacional.

