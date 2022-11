¿México posee armamento ruso? Esto dice el Ejército

https://sputniknews.lat/20221108/mexico-posee-armamento-ruso-esto-dice-el-ejercito-1132241982.html

El titular de la Secretaría de la Defensa de México, Luis Cresencio Sandoval, dio a conocer el armamento y equipos de origen ruso y alemán que posee el país... 08.11.2022, Sputnik Mundo

En la actual administración, señaló el funcionario, México no ha comprado ningún tipo de arma proveniente de Rusia o Alemania; sin embargo, el país sí cuenta con equipo de ambas nacionalidades. Durante la conferencia de prensa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, este 8 de noviembre, el mando militar detalló que las Fuerzas Armadas mexicanas poseen lanzacohetes y aeronaves de origen alemán y ruso. En cuanto a equipo ruso se refiere, Luis Cresencio Sandoval informó que el país posee helicópteros modelo MI-17 que fueron adquiridas en 1997. El titular de la Defensa indicó que anteriormente los mantenimientos mayores, por ejemplo al motor de la aeronave, sí se contrataron a Rusia; sin embargo, ante el conflicto que se vive en Europa del Este se ha optado por que el mantenimiento se haga en Centroamérica. A pesar de que no se han adquirido nuevos equipos a Rusia, sí se han celebrado contratos para adquirir refacciones. Asimismo, Sandoval señaló que el país posee lanzacohetes calibre 600 de adiestramiento y de guerra. Este equipo fue adquirido en 2014 y recibido en agosto de 2018."Se compraron para cumplir con la primera misión, la defensa de la nación y no para el apoyo de la Seguridad Pública. El apoyo de un equipo de esta naturaleza en cualquier ciudad, haríamos un daño sumamente fuerte", agregó. El funcionario aseveró que en México se fabrican la mayor parte del equipo, municiones y accesorios que las Fuerza Armadas del país tienen.

