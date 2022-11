https://sputniknews.lat/20221108/todo-sobre-la-luna-de-sangre-el-eclipse-lunar-total-que-ocurre-cada-tres-anos--1132218127.html

Todo sobre "la luna de sangre", el eclipse lunar total que ocurre cada tres años

Todo sobre "la luna de sangre", el eclipse lunar total que ocurre cada tres años

Durante la madrugada del martes 8 de noviembre, por segunda ocasión en el año la Tierra, la Luna y el Sol se alinearán para dar paso a un eclipse lunar total... 08.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-08T01:04+0000

2022-11-08T01:04+0000

2022-11-08T01:04+0000

🪐 astronomía

ciencia

la luna

nasa

instituto nacional de astrofísica, óptica y electrónica

tierra

sol

espacio

eclipse lunar

eclipse

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/07/1132216882_0:53:2561:1493_1920x0_80_0_0_9b85b0af721fda4980cd7314a50d3ec9.jpg

En este espectáculo cósmico, que no se repetirá hasta el 2025, la Luna se pintará de rojo, por lo que se le conoce como luna de sangre. El punto desde el que será más visible la luna de sangre es la costa este de Estados Unidos. Sin embargo, también se podrá apreciar a través del Caribe, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia, así como en algunas partes de Venezuela y de Perú. En Norteamerica, el eclipse comenzará a las 4 de la madrugada, hora del Este. Aunque la NASA precisó que el espectáculo se podrá apreciar de mejor forma entre las 5:15 y las 7 de la mañana. Mientras que en México, la luna de sangre se podrá apreciar entre las 3:10 y las 6:49 horas, tiempo del centro, de acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE). A diferencia de lo que ocurre durante un eclipse solar, no será necesario utilizar ninguna protección para ver la luna de sangre, aunque unos binoculares o un telescopio realzarán la vista y el color rojo. ¿Por qué la luna se vuelve roja durante un eclipse lunar? Los eclipses lunares totales se producen cuando la Tierra proyecta una sombra completa sobre la Luna, algo que ocurre cada año y medio, según la NASA. Durante este tipo de eclipses, la Luna se coloca dentro de la parte más oscura de la sombra de la Tierra, conocida como 'umbra'. Cuando el satélite natural está en la 'umbra' adquiere un tono rojizo. La Agencia Espacial explica que el mismo fenómeno que ocasiona que el cielo sea azul y las puestas de sol rojas es el que ocasiona la "luna de sangre", y es conocido como dispersión de Rayleigh. Lo que ocurre es que la luz solar choca con los gases de la atmósfera terrestre y ahí la luz azul se filtra, porque tiene una longitud de onda menor. En cambio, la luz roja tiene una longitud de onda mayor, por eso no se dispersa, así que parte de esa luminosidad termina brillando sobre el satélite natural. El grado de enrojecimiento de la luna de sangre también puede estar influido por las condiciones atmosféricas, tal como una erupción volcánica, una tormenta eléctrica o tormentas de polvo.

https://sputniknews.lat/20221103/una-sonda-espacial-se-acerca-a-las-lunas-de-marte-para-desvelar-el-misterio-de-su-origen-1132097920.html

la luna

tierra

sol

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🪐 astronomía, la luna, nasa, instituto nacional de astrofísica, óptica y electrónica, tierra, sol, espacio, eclipse lunar, eclipse