"¡Protesten, protesten!": el llamado de Trump por supuestos fallos en el sistema de votación

Ante lo que calificó como "una alarmante situación", el exmandatario republicano llamó a los votantes estadounidenses a protestar antes de que concluyan los comicios de medio mandato, en las que se definirá, entre otras cosas, cómo quedará configurado el poder legislativo del país norteamericano. El magnate, ya conocido por las acusaciones de un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2020, aseguró que las máquinas de votación no funcionaron correctamente en estados como Arizona, donde el Partido Republicano tiene mayores intenciones de voto. Trump mencionó, basado en algunos reportes de la prensa local, que un 20% de las máquinas de votación del condado de Maricopa, en Arizona, registraba fallas. "¿Es posible que esto sea cierto cuando la gran mayoría de los republicanos esperaron hasta hoy para votar? ¿Aquí vamos de nuevo? El pueblo no lo tolerará", advirtió. "Kari Lake, Blake Masters y todos los demás están siendo muy perjudicados por este desastre. No podemos permitir que esto ocurra, ¡Otra vez!. Creo que el Fiscal General [de Arizona], Mark Brnovich, está en el caso, a lo grande. Tiene la oportunidad de ser el mayor héroe de todos ellos, y al mismo tiempo salvar a nuestro país de este cáncer desde dentro!!!" dijo Trump. Los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 escaños del Senado están en juego este año, además de varios cargos estatales y locales.El pasado 23 de octubre, Donald Trump insinuó que estaba dispuesto a participar en 2024 en las próximas elecciones presidenciales. En cuanto al conflicto en Ucrania, reiteró que eso "nunca hubiera ocurrido en mi vida, ni siquiera en un millón de años, si yo fuera presidente".

