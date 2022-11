Xiomara Castro exige respeto a derechos humanos de comunidad garífuna violentada por la Policía

"He solicitado informe del violento desalojo ordenado judicialmente. No fui informada previo a ejecutar el desalojo. Los garífunas reclaman justicia por sus tierras ancestrales. Esto debe ir a juicio no a desalojo que criminaliza derechos. Exijo libertad inmediata y respeto a derechos humanos", expuso la mandataria a través de la red social Twitter.