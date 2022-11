https://sputniknews.lat/20221112/cual-sera-la-tactica-de-europa-y-del-reino-unido-para-intentar-aislar-a-rusia-en-el-g20-1132379947.html

¿Cuál será la táctica de Europa y del Reino Unido para intentar aislar a Rusia en el G20?

La Unión Europea (UE) y el Reino Unido tratarán de aislar a la delegación rusa en la próxima cumbre del G20, que tendrá lugar los días 15 y 16 de noviembre... 12.11.2022, Sputnik Mundo

Entre otras cosas, tanto el Reino Unido como los miembros de la UE animan a sus aliados a que se retiren cuando la delegación de Moscú hable, escribió el medio. Según un funcionario europeo de política exterior, los socios occidentales quieren demostrar qué "la comunidad internacional piensa en las acciones de Moscú en Ucrania". El medio insiste en que los europeos intentarán demostrar a sus colegas rusos que cualquier negociación debe celebrarse en términos aceptables para Kiev, apuntó The Telegraph. Sin embargo, a diferencia de Italia, Alemania, España y Francia, China no promoverá el aislamiento de Rusia, añadieron las fuentes. De hecho, los funcionarios europeos prevén que Moscú y Pekín "diluirán" la declaración conjunta de los países. "Los chinos y los rusos se coordinan estrechamente", señaló el funcionario europeo, que describió las relaciones entre Rusia y China como una "amistad sin límites".Cabe señalar que difícilmente será posible aislar a Rusia, pues incluso en el marco del G20 son muchas las potencias regionales las que no se unieron a la imposición de sanciones antirrusas, como es el caso de Brasil, Argentina, México, la India, Arabia Saudita y Turquía. Anteriormente, se había confirmado que el presidente ruso, Vladímir Putin, no asistiría a la cumbre del G20, ni tampoco el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, que por su parte no descartó una participación en modo online.

