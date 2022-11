El carguero chino Tianzhou 5 se acopla al módulo central de la futura estación espacial | Video

China launched the Tianzhou-5 cargo mission in a CZ-7 from Wenchang at 0203 UTC, remarkably docking at Tiangong at 0410. Rapid. TZ-5 delivers supplies for the upcoming Shenzhou-15 crewed mission. Images: CCTV/CMSA https://t.co/HsFWqxLW3X pic.twitter.com/Co91Eo4W6l