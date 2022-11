https://sputniknews.lat/20221114/lavrov-acusa-a-eeuu-y-la-otan-de-buscar-la-militarizacion-de-la-region-asia-pacifico-1132397708.html

Lavrov acusa a EEUU y la OTAN de buscar la militarización de la región Asia-Pacífico

14.11.2022

internacional

rusia

eeuu

otan

📰 ampliación de la otan

aukus

australia

reino unido

serguéi lavrov

asia

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y Washington buscan militarizar la región, consideró el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en un diálogo con reporteros durante la cumbre de Asia Oriental, que se celebró en Camboya.Con sus estrategias hacia la región Asia-Pacífico, Estados Unidos pretende avanzar sus posiciones militares y contener los intereses de Rusia y China en esa área del globo, agregó Lavrov.Una comprobación obvia de esto, dijo el funcionario ruso, es la alianza entre Australia, el Reino Unido y Estados Unidos, a la que además se busca sumar a Canadá, Japón y Nueva Zelanda.Mientras que Moscú y Pekín trabajan por desarrollar los intercambios con Asia Oriental mediante plataformas como la que se desarrolló en Camboya, acusó Lavrov, Occidente sigue impulsando sus propios planes.Así, la OTAN desea ejercer un rol dominante en la región Asia-Pacífico, agregó el diplomático. "La OTAN ya no sostiene que son una alianza puramente defensiva que tomó lugar cuando existían la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia. Desde entonces, la OTAN ha movido su autonombrada línea de defensa más cerca de nuestras fronteras varias veces", acusó."Y ahora han anunciado en la cumbre de Madrid este verano que ellos resisten la responsabilidad global y que la seguridad euroatlántica y de la región del Indo-Pacífico es indivisible", añadió Lavrov.Estimó que la actual línea de defensa de este ejército multinacional occidental se está situando ahora en el mar del Sur de China.La alianza entre Sídney, Londres y Washington se comprometió a fortalecer la flota australiana de submarinos con armas nucleares, así como la cooperación en materia de defensa entre los países de la región Asia Pacífico.En 2021, Rusia llamó a la OTAN a garantizar que no expandiría sus fronteras hacia el este, incluidas las posibles integraciones de Georgia y Ucrania, además de evitar la ubicación de bases militares en países que pertenecieron a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).La demanda rusa fue desestimada por Estados Unidos, que aseveró que no permitirá que nadie modifique la política de la OTAN de mantener la puerta abierta a nuevos países miembros.

