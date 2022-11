https://sputniknews.lat/20221115/como-la-explosion-en-estambul-complica-la-de-por-si-tensa-relacion-entre-turquia-y-eeuu-1132431660.html

Cómo la explosión en Estambul complica la de por sí tensa relación entre Turquía y EEUU

Cómo la explosión en Estambul complica la de por sí tensa relación entre Turquía y EEUU

15.11.2022

El ataque, ocurrido en la concurrida calle de Istiklal, fue atribuido al Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK, por sus siglas en kurdo, proscrito en Turquía por terrorista), una fuerza separatista involucrada durante décadas en una confrontación con Ankara, con más de 40.000 personas asesinadas.Después, la Policía detuvo a la mujer siria Ahlam Bashir como presunta responsable de sembrar el explosivo. Yusuf Erim, experto en política exterior turca y redactor jefe de la cadena pública turca TRT World afirmó a Sputnik: "El violento atentado terrorista de Estambul demuestra que las organizaciones terroristas todavía tienen la habilidad de generar daño a la población civil en las metrópolis".Estados Unidos, aliado de Turquía, ha apoyado al PKK y a su rama siria, las Unidades de Protección Popular (YPG, por sus siglas kurdas), también empleadas para la ocupación oriental de Siria luego de la destrucción del Estado Islámico o Daesh, considerada una organización terrorista prohibida en Rusia.Por este apoyo estadounidense al separatismo kurdo el titular del Ministerio del Interior de Turquía, Suleyman Soylu, rechazó las condolencias de Washington tras la detonación en Estambul, recordó Erim."Ankara siempre ha enunciado sus preocupaciones de que armar a las YPG resultará en el uso de esas armas contra Turquía. Esta preocupación ha conservado un lugar en la psique turca", señaló, por lo que un ataque terrorista es recibido con sentimientos negativos hacia la relación entre ese brazo armado y Washington.Ante los hechos, Ankara probablemente retomará su agenda antiterrorista, además de escalar sus exigencias a Finlandia y Suecia para que extraditen a personas vinculadas al PKK y que puedan ser juzgadas ante la justicia turca, recordó el analista, además de apuntar que ambas naciones escandinavas acaban de sumarse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).También es probable que refuerce la presión de Ankara sobre Finlandia y Suecia, dos Estados europeos que pretenden incorporarse a la alianza de la OTAN, para que extraditen a Turquía a presuntos individuos vinculados al PKK para ser juzgados.Además, el Partido de Justicia y Desarrollo (AKP, por sus siglas en turco) de Turquía ha señalado constantemente a Estados Unidos por problemas de seguridad interior en el país, recordó el analista en política y seguridad Hasan Selim Ozertem, por lo que la posición del Ministerio del Interior no está fuera de línea."El presidente Recep Tayyip Erdogan y los funcionarios del AKP han culpado a Estados Unidos de respaldar el terrorismo y enviar toneladas de armas y apoyo logístico", apuntó.No obstante, consideró que el mensaje de Soylu envía una clara posición a la Casa Blanca, que describió la detonación como un acto de violencia y no como un ataque terrorista, una categorización rechazada por Ankara.Ozertem recordó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá con su par turco en el marco de la reunión del G20 en Bali, Indonesia. También consideró que esta situación no modificará la posición turca ante el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN, que ha tolerado a cambio de que los países escandinavos acompañen su programa antiterrorista."Sin embargo, el impacto potencial del ataque estará en la política turca, en la víspera de las siguientes elecciones", estimó el experto. Este escenario, agregó, podría propiciar las tendencias al nacionalismo en los discursos electorales. "Teniendo en cuenta el hecho de que hay un caso en cierre contra el HDP, en espera en la Corte Constitucional, este desarrollo de los eventos tiene el potencial de reestructura la política doméstica en Turquía".En Turquía hay un sentimiento público antiestadounidense de dimensiones inmensas, consideró el profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales Hasan Unal, de la Universidad de Maltepe, en Estambul, y en ese sentimiento se enmarcan las palabras del ministro del Interior."En cualquier asunto tú básicamente puedes preguntar a la población turca y lo que obtendrás como respuesta es que la ciudadanía turca, de una forma u otra, pondrá la culpa en Estados Unidos, particularmente en temas como el respaldo al PKK, las YPG o lo que sea", apuntó el profesor.Acerca de este asunto en particular, consideró, el pueblo turco se encuentra muy furioso y frustrado. "Las relaciones turco-estadounidenses están particularmente tensas en cualquier nivel. Pero en un momento de multipolaridad esto va a poner más presión del lado de Estados Unidos que en el de Turquía. Y tendremos que esperar y ver básicamente cómo va a cambiar en el futuro cercano".

