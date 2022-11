https://sputniknews.lat/20221115/eeuu-se-prepara-para-abrir-un-nuevo-frente-de-bantalla-contra-mexico-1132455014.html

EEUU se prepara para abrir un nuevo frente de batalla contra México

Los senadores estadounidenses Joni K. Ernst y Charles E. Grassley solicitaron a la Representante Comercial de los Estados Unidos, Katherine Tai, activar un... 15.11.2022, Sputnik Mundo

américa latina

méxico

maíz

eeuu

t-mec

📈 mercados y finanzas

En una misiva, los legisladores de EEUU piden que, en caso de no alcanzar un acuerdo por la vía del diálogo con las autoridades mexicanas, se proceda a solicitar un panel de resolución de disputas, igual que como ocurrió con la reforma en materia energética. Según se lee en el documento, ambos senadores se dicen preocupados ante la promesa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, "de prohibir las importaciones de maíz biotecnológico a México para el 2024".De acuerdo con los legisladores, la medida del Gobierno mexicano contradice los lineamientos del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá. Asimismo, destacan que la política contra el maíz transgénico afectaría a Iowa, el estado líder de EEUU en producción de maíz y exportador de 16 millones de toneladas a México. Asimismo, los legisladores estadounidenses aseveran que dado el conflicto que se vive entre Ucrania y Rusia que continúa afectando al suministro de grano, es necesario eliminar "barreras arbitrarias". ¿De qué va el decreto de AMLO? El presidente de México firmó un decreto a finales de 2020 para prohibir el maíz transgénico aludiendo el daño que causa a la biodiversidad mexicana, en la cual coexisten hasta 62 variedades de maíz nativo.Hoy por hoy, solo se puede introducir maíz amarillo genéticamente modificado a México con fines de alimentar al ganado; sin embargo, la meta es que para 2024 se llegue a la prohibición total de cualquier tipo de transgénico. Esta prohibición fue respaldada por más de 300 organizaciones campesinas, indígenas y ambientalistas que se congregan en la campaña nacional Sin maíz no hay país. Sin embargo, la medida no ha sido bien recibida en los EEUU, pues alegan que esta afectará gravemente la economía de EEUU. Rechazar el maíz transgénico podría establecer un precedente que afectaría el enorme crecimiento que ha tenido el campo estadounidense gracias a este tipo de alimentos. Según un estudio de PG Economics, entre 1996 y 2015, el uso de este tipo de alimentos aumentó la producción global en más de 357,7 millones de toneladas.Según las estimaciones de World Perspectives Inc, la prohibición total de cualquier tipo de maíz transgénico en territorio mexicano tendría una repercusión económica, tanto para el país latinoamericano como para EEUU, que se calcula en pérdidas de entre 3.500 y 5.500 millones de dólares antes de 2026.

méxico

eeuu

