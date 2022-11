https://sputniknews.lat/20221115/las-exportaciones-de-fruta-chilena-a-china-en-peligro-por-el-aumento-de-fletes-1132466978.html

Las exportaciones de fruta chilena a China, en peligro por el aumento de fletes

Un aumento del 25% en el precio de los fletes pone en alerta a los productores chilenos, que consideran que el ajuste puede complicar las ventas de cerezas... 15.11.2022, Sputnik Mundo

Las principales organizaciones de productores de fruta chilenos hicieron un llamado para frenar el considerable aumento de precios aplicado por las compañías navieras, clave para exportar los productos al exterior. La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) junto a la Federación de Productores de Fruta de Chile (FedeFruta) y la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile (Asoex) aseguran que los nuevos costos podrían incidir en la temporada de exportación de fruta 2022-2023, principalmente en las ventas de cerezas, arándanos y nectarinas.Según advirtió Asoex, los nuevos costos de los fletes marítimos son una preocupación, especialmente teniendo en cuenta que el 90% de la producción chilena de cerezas destinadas a la exportación se envían a China, un destino ubicado a más de 19.000 kilómetros de distancia.Pero además, el sector no sólo debe afrontar el aumento de precios sino que lidia con el incumplimiento de plazos de la llegada de los productos, lo que afecta negativamente las condiciones de la fruta.Para el presidente del SNA, Cristián Allendes, las compañías navieras no asumen la responsabilidad ante el "mal servicio" que brindan, pese a que la tarifa registra "un aumento de casi 100% en los últimos dos años".El incremento se da en forma contraria al descenso que se observa en los valores de las tarifas de carga marítima a nivel mundial y podría afectar no solo la "rentabilidad de la producción agrícola, especialmente de fruta fresca", sino también poner en riesgo la continuidad de más de 600.000 empleos del sector.El presidente de Asoex, Iván Marambio, advirtió que no hay justificaciones para el aumento de precios, más considerando que a nivel internacional existe "una contracción de la demanda de buques" y "una caída de los precios de los fletes y contenedores".Marambio agregó además que la medida se contradice con acciones que se han impulsado desde el sector exportador junto a la cadena logística, en la que participaron las navieras.

