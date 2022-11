https://sputniknews.lat/20221115/polonia-convoca-una-reunion-de-seguridad-en-medio-de-informes-no-confirmados-sobre-explosiones-1132461224.html

Polonia pide no publicar información no confirmada en relación a los informes sobre explosiones

Polonia convoca una reunión de seguridad en medio de informes no confirmados sobre explosiones. Las explosiones se produjeron en la ciudad de Przewodów, cerca... 15.11.2022, Sputnik Mundo

Después de los hechos, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha convocado urgentemente al Comité del Consejo de Ministros para la Seguridad Nacional y la Defensa del país. El portavoz del Gobierno polaco ha instado a no publicar información no confirmada en relación con los informes sobre explosiones. "Debido a la situación de emergencia, el primer ministro Morawiecki, en consulta con el presidente Duda, ha ordenado una reunión del Comité de Seguridad y Defensa Nacional. La información que se presentará en el comité será posteriormente, si es posible, puesta en conocimiento del público al máximo", dijo el portavoz Piotr Müller.Entre otras reacciones oficiales, se pronunció el Pentágono, que llamó a no especular los hechos, hablando de una eventual posibilidad de invocar el artículo 5 de la OTAN en relación a las explosiones producidas en Polonia. Recordemos que el artículo 5 de la OTAN dice que un ataque armado contra un país o más de la Alianza, que tenga lugar en Europa o en América del Norte, será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas.

