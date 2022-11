https://sputniknews.lat/20221116/posibles-conversaciones-con-rusia-para-terminar-el-conflicto-tensan-la-relacion-washington-kiev-1132469357.html

Posibles conversaciones con Rusia para terminar el conflicto tensan la relación Washington-Kiev

Posibles conversaciones con Rusia para terminar el conflicto tensan la relación Washington-Kiev

La relación entre Estados Unidos y Ucrania pasa por momentos tensos, luego de trascender posibles negociaciones con Rusia para dar fin al conflicto que inició... 16.11.2022

2022-11-16T00:20+0000

2022-11-16T00:20+0000

2022-11-16T00:20+0000

La tensión, según fuentes consultadas por el medio Político, responde a dos eventos. El primero protagonizado por Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU, quien durante una intervención en el Club Económico de Nueva York declaró que no hay posibilidades de una victoria ucraniana y el invierno puede significar una oportunidad para negociar con Rusia.Esta declaración se da en medio de un contexto en el que se habla de una baja en las reservas de armas de Occidente y mientras los Gobiernos europeos enfrentan duras críticas por la crisis energética derivada de las sanciones contra Rusia.La tensión entre Kiev y Washington aumentó poco después de que se informara que el director de la CIA, William Burns, se reunió con su homólogo ruso, Serguéi Narishkin, en Turquía, este 14 de noviembre, precisamente para negociar un acuerdo de paz.Sin embargo, de manera oficial, la Casa Blanca descartó tal posibilidad y afirmó que en la reunión no se trataron temas diplomáticos y se insistió en las consecuencias de usar armas nucleares.La contradicción entre los mensajes públicos y los que trascienden en lo privado han hecho que las relaciones entre Ucrania y EEUU se tensen, según ocho altos funcionarios estadounidenses consultados por Político.Parte de la disyuntiva recae en el hecho de que, por un lado, hay funcionarios estadounidenses que no consideran que sea el mejor momento para sentarse a la mesa y quienes consideran que, de hecho, es el tiempo ideal para hacerlo, previo a la llegada del invierno.Las fuentes consultadas también sostienen que, en realidad, la disyuntiva se cree tras el posicionamiento público de Milley, el cual provocó la molestia de oficiales en Kiev quienes estarían evaluando una ofensiva en Crimea que iniciaría en enero, tras la retirada del Ejército ruso de Jersón.

