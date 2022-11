https://sputniknews.lat/20221117/el-salvador-y-china-mucho-para-ganar-con-la-firma-de-un-tratado-de-libre-comercio-1132515449.html

El Salvador y China: mucho para ganar con la firma de un Tratado de Libre Comercio

El Salvador y China: mucho para ganar con la firma de un Tratado de Libre Comercio

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre China y El Salvador no solo podría terminar de consolidar la influencia china en Centroamérica sino que podría ser... 17.11.2022

El acuerdo entre ambos países fue anunciado el 9 de noviembre por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en una conferencia de prensa. "Son esas oportunidades que no vienen todos los días, no todos los días se anuncia un Tratado de Libre Comercio y mucho menos con una potencia como es la República Popular China", destacó.Bukele destacó que el acuerdo se negociará por la "vía rápida" con la intención de poder concretarlo "lo más pronto posible".Para el economista peruano Carlos Aquino, coordinador del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Mayor de San Marcos, la firma de un TLC con El Salvador fortalecerá la relevancia de China para el mercado centroamericano, una zona del mundo en la que aún no tiene tanta presencia como, por ejemplo, en Sudamérica.Para Aquino, que El Salvador no tuviera una relación comercial significativa con China "parecía una anomalía", en un contexto regional en el que cada vez más países centroamericanos han optado por reconocer a Pekín y dejar de vincularse con Taiwán.Por su parte, Sergio Cesarín, analista internacional argentino especializado en China, consideró que el anuncio hecho "es muy consistente con la estrategia china de vinculación política y económica con América Latina y el Caribe". En ese sentido, recordó que China ya mencionaba la importancia de "aumentar los acuerdos preferenciales de comercio con la región" en documentos estratégicos presentados en 2016.Ambos expertos desestimaron que la diferencia de tamaño entre China y El Salvador juegue en contra de la integración de los países. Por el contrario, Aquino consideró que "las asimetrías tienen ventajas" a la hora de negociar un Tratado de Libre Comercio."Para México, por ejemplo, sería más difícil hacer un TLC con China porque tiene una industria manufacturera que entraría en colisión con la de China. El Salvador no tiene una industria que se pueda perder con un TLC y, por tanto, no son economías que compiten sino complementarias: El Salvador puede vender productos que China no tiene y China vender productos que El Salvador no produce", explicó.La tecnología, factor clave en la disputa China-EEUUEntre las expectativas que abre el nuevo acuerdo está facilitar la inversión china en el campo de las tecnologías de la información, un área impulsada especialmente por el presidente Bukele. Cesarín destacó que el acuerdo podría aportar al país centroamericano "inversiones en términos de plataformas de comercio electrónico".En ese marco, el analista puso como ejemplo lo hecho por Costa Rica, que llegó a instalar en su territorio plantas de producción de microprocesadores de la compañía estadounidense Intel y así logró "fortalecer capacidades nacionales".Aquino, en tanto, apuntó que el apoyo chino puede ser importante para la apuesta fuerte que El Salvador hizo por las criptomonedas. Además de consolidar la industria tecnológica asociada a las criptomonedas, el experto dijo que una asociación estratégica con China podría mejorar este mecanismo como una alternativa para "no depender del dólar".Para el analista peruano, el acuerdo también abriría un camino de cooperación en materia de tecnología 5G, uno de los elementos centrales de la disputa comercial y geopolítica entre Pekín y Washington.Aquino recordó que, si bien la tecnología 5G provista por la empresa china Huawei aparece como "la más avanzada del mundo", Washington ha insistido en presionar a países aliados para desistir de optar por los servicios chinos.

