Lula pide "paciencia" ante el nerviosismo del mercado financiero respecto a Brasil

"Intentan desmontar todo lo que forma parte de lo social y no le quitan un centavo al sistema financiero", criticó, y añadió: "si digo eso cae la Bolsa [de Valores] y aumenta el dólar; paciencia, porque el dólar no aumenta y la Bolsa no cae por las personas serias, sino por los especuladores que viven especulando todo el santo día", afirmó Luiz Inácio Lula da Silva, según recoge el portal G1.