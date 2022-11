https://sputniknews.lat/20221117/zelenski-afirma-que-no-desalojo-a-la-poblacion-civil-para-que-sus-tropas-tuvieran-algo-que-defender-1132524581.html

Zelenski afirma que no desalojó a la población civil para que sus tropas tuvieran algo que defender

Zelenski afirma que no desalojó a la población civil para que sus tropas tuvieran algo que defender

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que decidió no desalojar a la población civil de su país para motivar a sus tropas a defender su... 17.11.2022, Sputnik Mundo

Aunque al inicio de la operación militar especial rusa las autoridades ucranianas consideraron la implementación de un plan para evacuar la capital, Kiev, y proteger la infraestructura urbana, después el Gobierno prefirió tomar otra opción: dejar a los civiles en sus lugares de residencia. El mandatario ucraniano negó que esa estrategia consistiera en un "escudo humano", algo que ha sido muy criticado y denunciado por Moscú ante instancias internacionales. El mandatario aseguró que tomó su decisión luego de observar ciudades y pueblos destruidos de la región del Donbás, que decidieron unirse a Rusia meses después del inicio de la operación, a través de un referendo entre la población, de mayoría étnica rusa. "No había personas en ningún lado, no había nada, en cualquier parte todo estaba simplemente destruido", señaló en referencia al Donbás. El Ministerio de Defensa de Rusia ha dicho en múltiples ocasiones que no busca arremeter contra población civil ucraniana, sino que sus objetivos son infraestructura militar del país europeo. Sin embargo, acusa que el régimen de Kiev pretende utilizar a la población civil como un "escudo humano" en contra de las tropas rusas. El 23 de marzo pasado, Moscú advirtió sobre el uso de civiles como escudos humanos en Ucrania después de que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no adoptara una resolución humanitaria redactada por Moscú. Ese mismo mes, el ejército ruso alertó que los batallones de defensa territorial de Ucrania retienen como escudo humano a más de 4,5 millones de civiles, así como alrededor de 2.000 ciudadanos extranjeros que ya expresaron su voluntad de ser desalojados a lugares seguros.

