https://sputniknews.lat/20221120/el-jefe-de-la-onu-afirma-que-el-mundo-vive-una-crisis-climatica-de-proporciones-biblicas-1132699104.html

El jefe de la ONU afirma que el mundo vive una crisis climática "de proporciones bíblicas"

El jefe de la ONU afirma que el mundo vive una crisis climática "de proporciones bíblicas"

MOSCÚ (Sputnik) — El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió de que el mundo vive hoy una crisis climática "de proporciones bíblicas". 20.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-20T05:44+0000

2022-11-20T05:44+0000

2022-11-20T05:44+0000

internacional

cumbre climática cop27 en egipto

antonio guterres

onu

medioambiente

cambio climático

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/14/1132698955_0:0:3224:1815_1920x0_80_0_0_dac6901f602ef06f9bb9f291cfb80f7c.jpg

Tras reconocer que la conferencia dio un paso importante hacia la justicia, al aprobar la decisión de establecer un fondo para mitigar las pérdidas y los daños de los países más vulnerables ante el cambio climático, Guterres constató que el recorte de las emisiones sigue siendo una asignatura pendiente."Seamos claros. Nuestro planeta todavía está en la sala de emergencias. Necesitamos reducir drásticamente las emisiones ahora, y este es un problema que esta COP no abordó. Un fondo para pérdidas y daños es esencial, pero no es una respuesta si la crisis climática borra del mapa a un pequeño Estado insular o convierte a todo un país africano en un desierto", advirtió.El titular de la ONU señaló que el límite del calentamiento de 1,5°C respecto de los niveles preindustriales es "la línea roja que no debemos cruzar". Para poder mantenerse en 1,5 grados, continuó, "debemos invertir masivamente en energías renovables y acabar con nuestra adicción a los combustibles fósiles".Guterres reafirmó la necesidad de lograr un Pacto de Solidaridad Climática, "un pacto en el que todos los países hagan un esfuerzo extra para reducir las emisiones esta década en línea con el objetivo de 1,5 grados".

https://sputniknews.lat/20221106/la-onu-los-ultimos-8-anos-fueron-los-mas-calidos-de-la-historia-1132187593.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

cumbre climática cop27 en egipto, antonio guterres, onu, medioambiente, cambio climático