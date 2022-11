https://sputniknews.lat/20221123/croacia-y-marruecos-se-van-sin-goles-en-su-primer-partido-en-el-mundial-de-catar-1132801901.html

Croacia y Marruecos se van sin goles en su primer partido en el Mundial de Catar

Croacia y Marruecos se van sin goles en su primer partido en el Mundial de Catar

MOSCÚ (Sputnik) — Croacia y Marruecos empataron 0-0 en el inicio de las acciones del grupo F del Campeonato Mundial de Fútbol Catar 2022, en partido disputado... 23.11.2022, Sputnik Mundo

La primera mitad pasó con Croacia tratando de controlar el balón y de no asumir riesgos para evitar las contras de Marruecos, que tenía a jugadores muy rápidos como el lateral Achraf Hakimi y el volante Hakim Ziyech.Por su parte, los africanos tocaban el balón y hacían más disparos a puerta pero no creaban verdadero peligro para el guardameta Dominik Livakovic.Pasados los primeros 15 minutos, el veterano volante croata Ivan Perisic probó fortuna desde muy distante y su disparo se fue cerca del larguero que defendía el portero marroquí Bono, quien tuvo que esforzarse para atajar una buena llegada de Nikola Vlasic en el 45+1, la más clara de la primera mitad. En la jugada siguiente también la tuvo Luka Modric pero su disparo se fue alto.En la segunda parte se mantuvo el guión y una de las mejores oportunidades fue un cobro de falta por parte de Hakimi que Livakovic logró despejar.Los croatas guiados por un incansable Modric lograron amenazar pero no pudieron concretar las mejores jugadas, mientras que los atacantes de Marruecos tropezaron muchas veces contra los defensores croatas.Ni la veteranía de los croatas, ni la energía de los marroquíes lograron inclinar la balanza. Al final un empate sin goles que le sabe mal a ambos en un grupo F muy igualado en el que más tarde debutarán Bélgica y Canadá.Croacia jugará el 27 noviembre contra Canadá y Bélgica se medirá a Marruecos en la segunda fecha de este grupo.

