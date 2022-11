El techo de los precios del petróleo ruso, ¿qué pasará si la UE y G7 logran acordarlo?

https://sputniknews.lat/20221123/el-techo-de-los-precios-del-petroleo-ruso-que-pasara-si-la-ue-y-g7-logran-acordarlo-1132800735.html

Según el periódico, se está discutiendo un techo de precios al nivel de 60-70 dólares por barril.El economista y experto de la Universidad Financiera dependiente del Gobierno ruso y del Fondo Nacional de Seguridad Energética, Stanislav Mitrajóvich, afirmó a Sputnik que el precio máximo del petróleo ruso puede ser anunciado hoy, pero la entrada en vigor de esta medida se retrasará. "Los estadounidenses ya dieron algo así como un periodo de gracia para el límite de precios del petróleo ruso, porque muchas empresas no han tenido tiempo de prepararse. Ahora la UE hará algo parecido. Creo que podrían anunciar un precio y dar un aplazamiento de un mes y medio. Finalmente, en algún momento a principios de 2023 se aplicará definitivamente el techo de precios. En el sentido de que las empresas europeas no asegurarán ni transportarán el petróleo ruso si el precio del contrato está por encima del límite máximo", apuntó.Como Rusia vende el petróleo con descuento, el combustible estará por debajo del precio máximo durante algún tiempo, cree el economista. A juzgar por la dinámica de los precios, el mercado mundial del petróleo no cree que el combustible ruso vaya a desaparecer, añadió Mitrajóvich. "El precio del petróleo no está aumentando, incluso está disminuyendo ligeramente. Esto significa que el mercado no cree que el petróleo ruso vaya a desaparecer. Si todas estas medidas llevaran a que el petróleo ruso estuviera a punto de desaparecer del mercado, el precio sería más alto", concluyó el experto.

