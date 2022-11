https://sputniknews.lat/20221123/erdogan-defiende-derecho-de-turquia-de-realizar-la-operacion-en-siria-y-en-irak-1132801019.html

Erdogan defiende derecho de Turquía de realizar la operación en Siria y en Irak

ANKARA (Sputnik) — El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, al comentar la operación que realiza su país en los territorios de Siria y en Irak, declaró que... 23.11.2022, Sputnik Mundo

En su opinión, "los verdaderos rostros de quienes condenaron esa acción con lágrimas de cocodrilo fueron revelados por su reacción ante las operaciones", pues "quedó claro que no podían cumplir su promesa quienes afirmaron que desde la región de Siria que está bajo su control no habría ninguna amenaza" para Ankara.El líder turco precisó que se llevaron a cabo "764 ataques con misiles y morteros" en las provincias de su país que se encuentran cerca de la frontera con Siria."Murieron 32 ciudadanos y 261 resultaron heridos", resaltó el mandatario.Erdogan días antes defendió la reciente serie de ataques aéreos en Siria alegando que Rusia sigue sin cumplir un acuerdo de 2019 que estipula la retirada de milicias kurdas a 30 kilómetros de la frontera turca.Al mismo tiempo, el presidente turco anunció la posibilidad de una reunión con su homólogo de Siria, Bashar Asad, según la cadena CNN Turk."Es probable [que nos reunamos], en política no existen resentimientos ni desagrados", declaró Erdogan, respondiendo a la pregunta de si es posible su encuentro con Asad con la mediación de Rusia.En la noche del 19 al 20 de noviembre, Ankara lanzó una oleada de ataques aéreos contra refugios, búnkeres, cuevas, túneles, depósitos y puestos de mando de las milicias kurdosirias y kurdoiraquíes asociadas al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, proscrito en Turquía como terrorista.El ministro de Defensa de Turquía, Hulusi Akar, afirmó el 21 de noviembre que 184 terroristas fueron abatidos en dos días de la operación Garra-Espada en Siria e Irak.Por su parte, el enviado especial del presidente ruso para Siria, Alexandr Lavréntiev, instó el 22 de noviembre a Ankara a actuar con moderación para evitar una escalada de tensiones en el país árabe. El diplomático, que asiste a la 19 ronda de consultas sobre Siria en Astaná, dijo que Rusia espera disuadir a Turquía del uso desproporcionado de la fuerza en Siria.

