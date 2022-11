https://sputniknews.lat/20221123/los-pueblos-originarios-se-reunen-en-guatemala-con-el-desafio-de-avanzar-en-la-decolonialidad-1132821322.html

Los pueblos originarios se reúnen en Guatemala con el desafío de avanzar en la decolonialidad

Los pueblos originarios se reúnen en Guatemala con el desafío de avanzar en la decolonialidad

Delegados de distintos países de América Latina se reúnen en el país centroamericano para hablar de extractivismo y de sus derechos.

2022-11-23T22:05+0000

2022-11-23T22:05+0000

2022-11-23T22:05+0000

telescopio

pueblos originarios

sociedad

américa

tierra

guatemala

descolonización

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/17/1132821163_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_0a2ae74ce8e8f36484c34bbdf1725c11.jpg

Los pueblos originarios se reúnen en Guatemala con el desafío de avanzar en la decolonialidad Los pueblos originarios se reúnen en Guatemala con el desafío de avanzar en la decolonialidad

Con la participación de exponentes de 16 países, en el segundo Encuentro de la Abya Yala Soberana se intercambian experiencias sobre el rol de los pueblos originarios y los movimientos sociales y sus desafíos cotidianos.Otro de los puntos del debate es la plurinacionalidad y el buen vivir como desafíos y oportunidades para construir comunitariamente una Abya Yala Soberana y Plurinacional, sensible a los límites de nuestra Madre Tierra.'Abya Yala' es una expresión en idioma Guna, del pueblo originario que vivió donde actualmente se encuentra Panamá. El término significa Tierra Madura y fue utilizado para referirse al continente americano.La periodista Alejandra Patrone, conductora de Telescopio y enviada especial a Guatemala para participar de este evento, dialogó con el ambientalista y periodista multicultural peruano Alberto Niquen.El entrevistado destacó la importancia de haber convocado a comunicadores de 16 países con el fin de construir "una plataforma intercultural de la región, un proyecto muy ambicioso y que genera expectativas grandes".Niquen relató que en Perú "hay un periodismo ambiental creciente con un enfoque intercultural, dado que existen 55 pueblos originarios, a los que hay que mirar más allá de nuestras narices y ponerse en su lugar".A su criterio, es necesario "conocerlos, aprender sus cosmovisiones y valores y cómo sus conocimientos ancestrales pueden aportar a adaptarse, por ejemplo, a fenómenos como el cambio climático con una solución basada en la naturaleza".Consultado sobre el proceso de descolonización en América Latina, Niquen señaló que se trata de un hecho "de larga data que debemos seguir empujando porque el colonialismo actual esta enraizado en lo cotidiano"."Pensar en esto es trabajar por generar conciencia e incidencia, y los pueblos deben ser soberanos en sus decisiones. Esto no significa ser intolerantes o enfrentarse a la cultura occidental, pero sí decir que se tiene una cultura a ser respetada, y no se quiere fomentar el neocolonialismo", concluyó.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

américa

tierra

guatemala

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

guatemala, pueblos originarios, extractivismo