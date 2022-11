https://sputniknews.lat/20221123/rusia-el-bombeo-de-armas-occidentales-a-ucrania-provoca-muertes-en-las-ciudades-ucranianas-1132824074.html

Rusia: "El bombeo de armas occidentales a Ucrania provoca muertes en las ciudades ucranianas"

Rusia: "El bombeo de armas occidentales a Ucrania provoca muertes en las ciudades ucranianas"

El bombeo de armas a Ucrania conduce a la muerte de civiles no sólo en el Donbás, sino también en las ciudades ucranianas, ha dicho el representante permanente... 23.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-23T22:54+0000

2022-11-23T22:54+0000

2022-11-23T22:54+0000

internacional

política

vasili nebenzia

seguridad

ucrania

donbás

onu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/18/1131804591_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6a7a3a6af42787333c97dae2a561a5aa.jpg

"Hoy los usuarios ucranianos han subido al internet imágenes de misiles que impactan en edificios residenciales de Kiev e Izhgorod, y ha resultado que se trata de misiles de defensa aérea estadounidenses suministrados a Kiev. Me gustaría llamar la atención de nuestros colegas occidentales sobre esto. Su inconsciente bombeo de armas a Ucrania ya está causando la muerte de civiles no sólo en Donbás, sino también en las ciudades ucranianas", dijo Nebenzia durante la reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ya había dicho que los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) estaban "jugando con fuego" al suministrar armas a Ucrania. El secretario de prensa del presidente ruso, Dmítri Peskov, señaló que el bombeo de armas a Ucrania desde Occidente no contribuía al éxito de las conversaciones ruso-ucranianas y tendría un efecto negativo.

https://sputniknews.lat/20221101/excomandante-frances-afirma-que-suministrar-armas-de-francia-a-ucrania-es-un-error-1132023881.html

ucrania

donbás

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, vasili nebenzia, seguridad, ucrania, donbás, onu