https://sputniknews.lat/20221124/amlo-sobre-amenaza-de-muerte-el-pueblo-es-mi-angel-de-la-guarda--1132863071.html

AMLO sobre amenaza de muerte: "El pueblo es mi ángel de la guarda"

AMLO sobre amenaza de muerte: "El pueblo es mi ángel de la guarda"

Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) de México confirmara que el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, recibió una amenaza de... 24.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-24T22:32+0000

2022-11-24T22:32+0000

2022-11-24T22:32+0000

américa latina

andrés manuel lópez obrador

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/18/1132864224_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_14ad03adf1ce635bb9d41b230ed75e93.jpg

Al ser cuestionado respecto a lo publicado por el diario mexicano El Sol de México, medio que solicitó vía transparencia la confirmación de la amenaza, López Obrador aseveró que se siente tranquilo pues la gente cuida de él. El mandatario agregó que no hay nada qué temer y, dijo, la violencia no es el camino a seguir. "No odiar, no vernos como enemigos, vernos como adversarios y, decía yo, como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir. Y muchísima gente, yo creo que todos los seres humanos son buenos, todos". De acuerdo con lo publicado por el diario, la amenaza contra López Obrador se produjo entre el 1 de diciembre de 2018 y el 24 de mayo de 2022. Sin embargo, la FGR no dio datos sobre quién o quiénes pueden estar detrás de las amenazas en contra del presidente, pero la institución confirmó que ya investiga el hecho.

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

andrés manuel lópez obrador, méxico