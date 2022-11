https://sputniknews.lat/20221124/descubren-una-nueva-galaxia-escondida-detras-de-la-via-lactea-1132858811.html

Descubren una nueva galaxia escondida detrás de la Vía Láctea

Descubren una nueva galaxia escondida detrás de la Vía Láctea

Astrónomos argentinos hallaron la estructura integrada por al menos 58 miembros, ubicada a una distancia de 2.200 millones de años luz de la Tierra. Hablamos con una de las científicas que encabezó este trabajo, para conocer más detalles.

2022-11-24T22:10+0000

2022-11-24T22:10+0000

2022-11-24T22:10+0000

big bang

espacio

argentina

galaxia

vía láctea

estrellas

sistema solar

telescopio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/18/1132858592_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_936473f644af19c17d7dd2e5256f5e88.jpg

Descubren una nueva galaxia escondida detrás de la Vía Láctea Astrónomos argentinos hallaron la estructura integrada por al menos 58 miembros, ubicada a una distancia de 2.200 millones de años luz de la Tierra. Hablamos con una de las científicas que encabezó este trabajo, para conocer más detalles.

Se trata de una estructura extragaláctica, ubicada en la denominada Zona de Evasión de la Vía Láctea, y encontrada por investigadores de la Universidad Nacional de San Juan.Un cúmulo de galaxias "es un agrupamiento de galaxias que están ligadas gravitacionalmente", explicó a Big Bang la licenciada en Astronomía Daniela Galdeano, una de las autoras del descubrimiento.Este en particular, está ubicado en la zona de evasión que, para entender de una forma simple, es el área oscura que no se ve detrás de la vía láctea, debido al brillo y luces de los elementos que componen la Vía Láctea.Esta zona de evasión comprende entre el 10 y el 20% del cielo nocturno, su visibilidad está obstruida por la Vía Láctea, que tiene una dimensión millones de veces más grandes que el sol, para tener una noción de su tamaño.Este hallazgo "es fundamental porque si nosotros miramos al centro de la Vía Láctea y queremos ver que hay detrás de la misma, no vamos a ver nada porque la misma Vía Láctea nos opaca todo lo que está por detrás, lo que es el universo más lejano", indicó la investigadora.La visualización con telescopios de infrarrojo fue la clave para este hallazgo que será publicado en la revista Astronomy and Astrophysics."Estamos estudiando lo que es el cúmulo de galaxias, y lo que hemos detectado es uno de ellos en el cual en principio tendría 58 miembros [considerado cúmulo mediano], porque es probable que haya otras galaxias más débiles que aún no podemos detectarla con la tecnología actual", dijo Galdeano.Esta estructura se encuentra a 2.000 millones de años luz, Galdeano también se refirió a este aspecto."Con esta distancia quiere decir que la luz ha tardado en recorrer desde que sale de la galaxia hasta que llega a la Tierra, esa cantidad de años. Entonces, si nosotros recibimos esa información, quiere decir que es de hace 2.200 millones de años. Es una mirada al pasado también", indicó la astrónoma.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

argentina

vía láctea

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

espacio, galaxias, sistema solar, hallazgo, investigación, argentina, vía láctea, estrellas, telescopio