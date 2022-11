https://sputniknews.lat/20221125/kremlin-las-palabras-de-zelenski-sobre-de-crimea-indican-que-ucrania-no-busca-soluciones-pacificas-1132884324.html

Kremlin: las palabras de Zelenski sobre de Crimea indican que Ucrania no busca soluciones pacíficas

Kremlin: las palabras de Zelenski sobre de Crimea indican que Ucrania no busca soluciones pacíficas

MOSCÚ (Sputnik) — Las declaraciones del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, sobre el retorno de Crimea a su país indican que Kiev no busca resolver el... 25.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-25T13:00+0000

2022-11-25T13:00+0000

2022-11-25T13:00+0000

defensa

rusia

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

crimea

🛡️ zonas de conflicto

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1124922889_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_4a7187c36ae8965c59d71879529438a1.jpg

Anteriormente, el líder ucraniano dijo al periódico Financial Times que aboga por la "desocupación" de Crimea por medios no militares pero si la decisión sobre la península implica que es parte de Rusia, "nadie debería perder su tiempo en eso".Según el vocero de la presidencia rusa, Ucrania no ha renunciado a su postura de que Crimea debe ser devuelta por la fuerza, lo que para Rusia significa la separación de su territorio y "está fuera de discusión".Crimea se escindió de Ucrania y se reincorporó a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes —más del 96%— avaló esa opción, en respuesta al cambio violento del Gobierno en Kiev.Moscú ha declarado en repetidas ocasiones que los habitantes de Crimea, de manera democrática y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, votaron a favor de la reunificación con Rusia, mientras Kiev considera que Crimea es territorio ucraniano "provisionalmente ocupado".Mientras tanto, Rusia continúa desde el 24 de febrero pasado una operación militar especial en Ucrania, porque las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente, como lo denunciaban, al genocidio por parte de Kiev.

https://sputniknews.lat/20221125/la-oficina-de-ddhh-de-la-onu-llama-a-investigar-la-masacre-de-prisioneros-rusos-en-ucrania-1132881367.html

ucrania

crimea

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, crimea, 🛡️ zonas de conflicto, europa