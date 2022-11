Varias muertos en tiroteos en 2 escuelas del sureste de Brasil | Videos, foto

🚨 URGENTE 🚨



Ataques em duas escolas no Espírito Santo. Atiradores invadiram uma escola pública e outra particular. Mataram a diretora da escola Primo Bitti. Até o momento as Forças de segurança confirmam 3 mortos e 9 feridos. pic.twitter.com/Uia0cDJDk4