Doblete de Mbappé contra Dinamarca clasifica a Francia para los octavos de Catar 2022 | Videos

MOSCÚ (Sputnik) — Francia se convirtió en el primer equipo en clasificar a los octavos de final de la Copa Mundial de fútbol Catar 2022 al derrotar por 2-1 a... 26.11.2022, Sputnik Mundo

Con un doblete de su estrella, Kylian Mbappé, a los 61 y 86 minutos, Francia superó a una aguerrida Dinamarca que encontró oro con el gol de Andreas Christensen a los 68, pero no pudo con la vigente campeona del mundo.Los daneses comenzaron agresivos en los primeros minutos pero los franceses cogieron el ritmo del partido y dominaron la primera mitad del encuentro aunque no lograron concretar el gol. Mbappé logró el primer tanto tras una muy buena combinación con el lateral Theo Hernández, para colarse en el área pequeña y poner el balón en el fondo de las redes.En la segunda parte llegaron los goles y las mejores acciones. Pues tras el empate los daneses combinaron bien y exigieron a Hugo Lloris. Otro que estuvo cerca de la portería fue el delantero danés Martin Braithwaite. Los franceses también tuvieron un par de buenas llegadas por parte de Aurelien Tchouameni y de RabiotCon 23 años Mbappé suma siete goles en Copas del Mundo, solo Just Fontaine (13) ha marcado más goles para Francia.Francia superó por 4-1 a Australia en la primera fecha y con esta victoria llegó a seis puntos, por lo que se aseguró el boleto a octavos de final. Mientras que Dinamarca empató 0-0 con Túnez y ahora depende de lo que pueda hacer en el siguiente partido, pero está obligada a ganar tras la victoria de Australia por 1-0 a Túnez. En la última jornada Francia se enfrente a Túnez y Australia a Dinamarca.

