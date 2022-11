https://sputniknews.lat/20221127/the-new-york-times-la-otan-se-queda-sin-armas-por-apoyar-al-ejercito-de-ucrania-1132937545.html

'The New York Times': la OTAN se queda sin armas por apoyar al Ejército de Ucrania

'The New York Times': la OTAN se queda sin armas por apoyar al Ejército de Ucrania

Veinte de los 30 países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) han agotado su potencial por enviar sus reservas de armas a Ucrania... 27.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-27T05:06+0000

2022-11-27T05:06+0000

2022-11-27T05:06+0000

internacional

ucrania

otan

📰 conflicto en el este de ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1d/1131954355_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c6fe15ce2ab96ed1409d845c856ebb40.jpg

"Los países más pequeños han agotado su potencial, con 20 de sus 30 miembros, 'bastante agotados'", se lee en la publicación del rotativo estadounidense.The New York Times señala que países más grandes, como Francia, Alemania, Italia y Países Bajos, aún pueden proveer armamento a Ucrania, pero la situación es complicada para la alianza occidental.Entre los factores que complican el envío de armas a Ucrania está la enorme cantidad de municiones que solicita Kiev en contraste con las municiones que la OTAN puede otorgar y fabricar.En Ucrania se disparan entre 6.000 y 7.000 rondas diarias. Para comparar, EEUU fabrica al mes un promedio de 15.000, subraya el medio.De acuerdo con The New York Times, la OTAN busca cualquier tipo de armas y artillería de la época soviética, como los misiles de defensa antiaérea S-300 y tanques T-72 y, sobre todo, los proyectiles de artillería de calibre soviético.Pero según el medio, los funcionarios están presionando cada vez más a Ucrania para que sea más eficiente y no dispare, por ejemplo, un misil que cuesta 150.000 dólares porque ya se están agotando algunas armas.El problema al que se enfrenta la OTAN es que ya se agotó el 90% de los 3.100 millones de euros del Fondo Europeo para la Paz que creó la Unión Europea para compensar el gasto que han hecho los países miembros para apoyar a Ucrania.En total, el apoyo económico del organismo trasatlántico suma más de 40.000 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente al presupuesto militar de Francia.

https://sputniknews.lat/20221126/ucrania-amenaza-con-boicotear-la-asamblea-de-la-osce-hasta-que-se-excluya-a-rusia-1132913261.html

https://sputniknews.lat/20221124/los-fabricantes-de-armas-no-se-dan-abasto-llaman-hasta-a-sus-jubilados-para-aumentar-la-produccion-1132852759.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, otan, 📰 conflicto en el este de ucrania