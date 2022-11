https://sputniknews.lat/20221129/el-exvicepresidente-ecuatoriano-jorge-glas-sale-de-prision-1132993527.html

El exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas sale de prisión

El exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas sale de prisión

El exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas (2013-2018) salió de la cárcel 4 de Quito el lunes en un régimen de prelibertad, luego que un juez emitiera una... 29.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-29T00:39+0000

2022-11-29T00:39+0000

2022-11-29T01:24+0000

américa latina

jorge glas

política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108884/70/1088847093_0:10:3018:1708_1920x0_80_0_0_e1fbfdd7cc01bd45dd29c218be029cb4.jpg

"¡Glas, amigo, Ecuador está contigo", coreaban sus seguidores apostados en las afueras de la cárcel en espera de su salida.El exvicemandatario salió del centro penitenciario en la noche del lunes y no ofreció declaraciones, solo saludó a los simpatizantes que le esperaban.La medida cautelar fue solicitada luego de la decisión del Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia el pasado 10 de noviembre de anular una condena de 8 años en contra de Glas y otros seis sancionados por presunto peculado en la adjudicación de un contrato petrolero, conocido como el caso Singue.Debido a la medida cautelar, Glas no podrá viajar al exterior y tendrá que presentarse cada 8 días en el Centro de Rehabilitación Social de Guayas (suroeste).Poco antes de su salida de la cárcel, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) emitió un comunicado en el cual señaló que acataba la decisión del juez que solicitó la medida, identificado como Emerson Curipallo Ulloa, de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, pero adelantó que posteriormente actuará para revocar la medida.Aclaró que la decisión de liberarlo es "sin perjuicio de que el SNAI —en coordinación con la Procuraduría General del Estado— presente la revocatoria al auto que acepta la medida cautelar, ya que no existe una amenaza ni vulneración que atente los derechos de la Persona Privada de Libertad Jorge G, tal y como se ha demostrado en los anteriores habeas corpus rechazados e inadmitidos por la autoridad judicial competente".Glas permanece en privación de libertad tras ser condenado a 6 años por el delito de asociación ilícita en la trama de corrupción de la empresa constructora brasileña Odebrecht y 8 años por el delito de cohecho dentro del caso Sobornos 2012-2016.Su defensa presentó el pasado 11 de noviembre la solicitud de unificación de las penas para lograr su excarcelación definitiva, con el argumento de que ese beneficio es posible cuando el recluso ya cumplió el 40 por ciento de la sentencia, pero en este caso habría superado ese porcentaje.Una solicitud similar se presentó en enero pero fue denegada.

https://sputniknews.lat/20220914/defensa-de-exvicepresidente-glas-la-justicia-ecuatoriana-es-usada-para-exterminar-seres-humanos-1130455063.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

jorge glas, política