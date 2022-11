https://sputniknews.lat/20221129/la-especulacion-vuelve-a-casa-por-navidad-los-turrones-resultan-no-ser-tan-espanoles-como-parecen-1133001881.html

"La especulación vuelve a casa por Navidad": los turrones resultan no ser tan españoles como parecen

"La especulación vuelve a casa por Navidad": los turrones resultan no ser tan españoles como parecen

Los productores agrarios españoles afirmaron que hoy en día se hace cada vez más difícil para los consumidores distinguir de dónde provienen los ingredientes... 29.11.2022, Sputnik Mundo

El medio español El Mundo indicó que la confusión es porque en España no existe la obligación de indicar el origen de los ingredientes.Agregó que ahora "podemos encontrarnos con turrones que aparentemente pueden parecer 100% españoles y que en realidad hayan utilizado miel china y almendras de EEUU en su elaboración".España, el segundo productor de almendras a nivel mundial, solo por detrás de EEUU, sin embargo, importa las almendras estadounidenses para producir los turrones. El productor de almendras en la comarca de Aragón Francisco Ponce destacó que "las industrias turroneras españolas van a lo fácil" en cuanto a usar la nuez norteamericana en vez de la europea porque les interesa mover mucho volumen y no les importa tanto la calidad.Lo mismo sucede con la miel, que procede en China, aseguró el periódico. Además, anotó que la industria española de momento ha importado más toneladas de miel que nunca antes en la historia, ya que su producción en el país se reduce por las malas condiciones climatológicas."Primero que es mucho más barato la de allí, pero encima la normativa permite que en la etiqueta desaparezca la palabra China", se quejó el apicultor Pedro Loscertales, señalando que dos décadas atrás, a través del polen, se podía comprobar a través de una muestra en laboratorios el origen del producto, pero ahora se permiten los minifiltros que impiden este análisis.Las estadísticas muestran que las importaciones de los productos agrícolas a España siguen creciendo, lo que no les cae bien tanto a los productores agrarios, como a los consumidores, que quieren volver a disfrutar de un turrón tradicionalmente español. "La especulación y la opacidad vuelven a casa por Navidad", denuncian los productores afectados.

