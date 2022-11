https://sputniknews.lat/20221130/diputados-de-paraguay-piden-renuncia-de-ministro-de-justicia-por-posible-corrupcion-1133039202.html

Diputados de Paraguay piden renuncia de ministro de Justicia por posible corrupción

MONTEVIDEO (Sputnik) — La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó una declaración en la que insta al ministro de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, a... 30.11.2022, Sputnik Mundo

américa latina

paraguay

corte suprema de justicia

diputados

política

A mediados de noviembre, el abogado Amílcar Fretes, hijo de Antonio, reconoció en medios locales que firmó un contrato para buscar mecanismos para dilatar la extradición del empresario brasileño de ascendencia libanesa Kassem Mohamad Hijazi a Estados Unidos por narcotráfico.Aseguró que recibió un pago de 60.000 dólares que terminó devolviendo a la parte contratante, consigna el portal de noticias local NPY, con fecha 17 de noviembre.Según ese medio, Amílcar afirmó que en un momento Sharif Hijazi, familiar de Mohamad, le pidió hablar con su padre Antonio Fretes para pedirle que no autorice la extradición."Sharif personalmente me pide hablar con mi padre, para no extraditarlo [a Kassem Mohamad Hijazi]. Me apretaron para hablar con mi padre, pero no accedí", afirmó Amílcar a la radio local Monumental.Indicó que por ese pedido decidió renunciar al contrato y que desde ese momento no ha tenido contacto con la familia Hijazi.El 29 de noviembre había sido el propio pleno de la Corte Suprema de Justicia el que aprobó el pedido de renuncia del ministro Antonio Fretes en una sesión extraordinaria. En la declaración del pedido el pleno de la Corte justifica su solicitud.A mediados de noviembre, el ministro Fretes negó estar vinculado a un posible soborno para frenar una extradición a través de un comunicado difundido en la web del Poder Judicial.

paraguay

paraguay, corte suprema de justicia, diputados, política