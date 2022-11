https://sputniknews.lat/20221130/pele-es-internado-en-hospital-con-hinchazon-en-todo-el-cuerpo-dice-prensa-brasilena-1133038059.html

Pelé es internado en hospital con hinchazón en todo el cuerpo

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El futbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, conocido mundialmente como Pelé, está internado en el Hospital "Albert...

Según el medio, al llegar al hospital el equipo médico le diagnosticó anasarca (acumulación de líquidos masiva), un edema generalizado y una "insuficiencia cardiaca descompensada". El hospital también detalló que la quimioterapia a la que se ha sometido Pelé en los últimos meses no ha tenido ningún efecto sobre los tumores del cuerpo del brasileño.Pelé habría sido internado en el hospital el día 29, y al contrario de lo que ocurrió en ocasiones anteriores, esta vez la visita no estaba programada y tuvo que se ingresado de urgencia.El exfutbolista, considerado uno de los mejores de la historia, llevaba tiempo siendo tratado de un cáncer, pero la quimioterapia realizada a lo largo de los últimos meses ya no está dando respuesta a los tumores presentes en varios órganos de su cuerpo, según fuentes del equipo médico citadas por ESPN.El medio añade que Pelé tiene dificultades para alimentarse y que cuando llegó al hospital estaba muy inquieto, y con confusión mental. Por el momento, ni los portavoces de Pelé ni el hospital donde se encuentra emitieron informaciones oficiales sobre su estado de salud.

