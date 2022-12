https://sputniknews.lat/20221201/brasil-buscara-el-pleno-de-puntos-y-los-demas-su-boleto-a-octavos-1133080132.html

Brasil buscará el pleno de puntos y los demás su boleto a octavos

MOSCÚ (Sputnik) — Brasil se medirá a Camerún en la última jornada de la fase de grupos del Mundial de fútbol de Catar, con la posibilidad de llegar invicto y... 01.12.2022, Sputnik Mundo

En la fecha de cierre de la fase de grupos, Brasil enfrentará a Camerún y Serbia a Suiza, para definir los cupos de la llave G que es liderada por los suramericanos con seis puntos, Suiza tiene tres, en tanto, Camerún y Serbia solo uno.Brasil, cinco veces campeón del mundo, ya logró su boleto y será primero de grupo con un empate ante Camerún o incluso puede perder y terminar primero si Suiza no gana con más de tres goles a su favor.La 'verdeamarela' cuenta con un gran equipo y con muchas opciones de ataque por lo que es complicado que no ganen, para no dejar dudas, además podrían ser los únicos con cuenta perfecta y portería a cero; todos son retos importantes y posibles.Los helvéticos dependen de sí mismos y estarán en octavos si ganan a los serbios, pero les vale el empate si los africanos no derrotan a los suramericanos. Mientras que la opción de los cameruneses es derrotar a los brasileños y esperar que suizos y serbios empaten.Tampoco está descartada la escuadra de Serbia, obligada a superar a Suiza y esperar a que Camerún no derrote a Brasil, o terminar con mejor diferencia de goles que los africanos.Serán dos encuentros bien interesantes estos que cerrarán la fase de grupos de Catar 2022, pues todos tienen intereses en juego y nadie se quiere despedir de la fiesta del fútbol, aunque por desgracia dos de estas selecciones abordarán el avión a casa el sábado.Los clasificados se enfrentarán el 5 o el 6 de diciembre a los punteros del grupo H, entre los que ya está Portugal.

