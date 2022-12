https://sputniknews.lat/20221201/la-otan-revienta-por-dentro-en-rumania-europa-es-el-peon-que-sacrifica-eeuu-1133047730.html

La OTAN revienta por dentro en Rumanía: Europa es el peón que sacrifica EEUU

La OTAN revienta por dentro en Rumanía: Europa es el peón que sacrifica EEUU

En medio de los ejercicios Cyber Coalition de la OTAN que comenzaron este martes en Estonia con la participación de un millar de personas de más de 40 países... 01.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-01T06:00+0000

2022-12-01T06:00+0000

2022-12-01T06:00+0000

qué pasa

rumanía

otan

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1e/1133047462_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_3cebdd4f2179d47c4ae981df6abbde35.jpg

La OTAN revienta por dentro en Rumanía: Europa es el peón que sacrifica EEUU La OTAN revienta por dentro en Rumanía: Europa es el peón que sacrifica EEUU

¿Implosión o inmolación?Por más que desde la propia OTAN digan que el conflicto entre Rusia y Ucrania han hecho ver que la organización está más viva que nunca, la realidad es que la sentencia que pronunció el presidente de Francia, Emmanuel Macron, hace exactamente dos años, está más vigente que nunca.Unas declaraciones, las de Macron, que en aquel momento avalaban la idea que tenía sobre esta alianza el entonces inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, quien un tiempo antes había afirmado que la OTAN estaba anticuada.Y es que las guerras intestinas en la organización no cesan, y los desencuentros parecen no tener final. Y el contexto del inicio de los ejercicios Cyber Coalition, y la cumbre de este miércoles en la capital rumana dio para todo, y sobre todo, para señalamientos y recriminaciones internos.Las declaraciones de este martes del portavoz del Pentágono, Patrick Ryder, quien anunció que Washington está preocupado por la posibilidad de que Turquía lance una operación terrestre en el norte de Siria, por lo que ha pedido a Ankara que "muestre moderación", ha recibido la respuesta desde Ankara: "El apoyo de algunos aliados [de la OTAN], especialmente EEUU, a los grupos terroristas en Siria es evidente. Por lo tanto, reiteramos la necesidad de poner fin a ese apoyo", disparó el canciller Mevlut Cavusoglu.En tanto, Hungría no aceptó, ni aceptará la celebración de una comisión Ucrania-OTAN hasta que Kiev devuelva los derechos a la minoría nacional húngara que habita en el sudoeste del territorio ucraniano, según el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, al comentar las informaciones de que Budapest bloqueó una reunión del organismo.Una Hungría, que hoy por hoy es una auténtica piedra en el zapato para la organización, y que insiste en que la OTAN no se involucre en el conflico en Ucrania y advierte que no se convierta en un bloque antichino, y que, junto a Turquía, no avalan el ingreso de Suecia y Finlandia.En este contexto, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, sentenció en su canal de Telegram: "La OTAN debe "arrepentirse ante la humanidad y ser disuelta como entidad criminal"En su mensaje, Medvédev añadió que "los arrogantes advenedizos de la OTAN siempre olvidan fácilmente los golpes de Estado cometidos por su organización en países soberanos de todo el mundo, los depuestos jefes de Estado legítimamente elegidos, y las decenas de miles de civiles asesinados: ancianos, mujeres, niños".El Sociólogo, comunicador y especializado en Estudios Internacionales, Aníbal Garzón, incide al respecto que en estas palabras de Medvédev "hay un análisis histórico de manera implícita"."La manera [por parte de la OTAN] de intentar detener el crecimiento de Rusia y de China en la geopolítica internacional […]. El tema de Ucrania, el tema de llevar diferentes operaciones militares y de entrenamiento cerca de la frontera con Rusia, el tema de Taiwán, lo que está intentando de esa manera [la OTAN] es limitar el crecimiento [de China y Rusia] generando conflictos en el límite y las fronteras de estas dos potencias para evitar ese mundo multipolar", sostiene el analista."Y esa es la situación que está creando EEUU en todo momento. ¿Quién pierde en este tablero de ajedrez? Pierde Europa. Si Europa sigue cumpliendo con todas las directrices de Washington en todo momento, se está viendo que está tendiendo graves problemas. Y ahí viene la dificultad a nivel interno", subraya Aníbal Garzón.

rumanía

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

rumanía, otan, eeuu, аудио